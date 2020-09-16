«Правильный путь»: Тарасова одобрила возвращение Медведевой к Тутберидзе

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Василий Заика
Эксклюзив 68

По словам заслуженного тренера СССР, решение фигуристки имеет большое значение для российского спорта.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с 5-tv.ru выразила свое отношение к решению двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о возвращении в стан бывшей наставницы Этери Тутберидзе.

«Я считаю, что это единственный правильный путь. <…> Решение двух очень сильных людей. Я думаю, что это очень важно для нашего российского спорта», — сказала Татьяна Тарасова.

Евгения Медведева со скандалом объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе вскоре после Олимпиады-2018. Спортсменка переехала в Канаду и стала тренироваться в Торонто под руководством Брайана Орсера. Работа с зарубежным специалистом позволила фигуристке взять бронзу на чемпионате мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе.

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