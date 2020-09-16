«Все деньги ушли на лечение»: после инсульта Борис Моисеев живет в бедности

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Татьяна Меркер
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Стали известные шокирующие подробности состояния прикованного к постели артиста.

«Все деньги ушли на лечение»: после инсульта Борис Моисеев живет в бедности

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Исполнитель песни «Голубая луна» и других хитов Борис Моисеев никак не может оправиться после перенесенного инсульта. В связи с болезнью у артиста возникли проблемы с речью и были атрофированы мышцы лица. Певец перестал давать концерты и выходить в свет, буквально став затворником.

Известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова поделилась подробностями состояния здоровья 66-летнего Моисеева. В интервью журналисту «Собеседника» она заявила, что артист остается прикованным к постели.

«Борис сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Никакого просвета в состоянии здоровья нет», — рассказала Пухова.

Кроме этого, Моисеев испытывает существенные финансовые трудности. После его ухода со сцены, все деньги ушли на лечение. Средств едва хватает на самое необходимое.

«У него же не такая большая пенсия. А помощи со стороны у Бориса нет», — подметила телевизионный эксперт.

Тамара Пухова посетовала, что звездные друзья Бориса Моисеева совсем не помогают ему деньгами. Больше средств артисту сейчас требуются только внимание и забота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети было опубликовано архивное фото Бориса Моисеева, сделанное через четыре года после инсульта.

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