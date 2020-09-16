Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год
Дефицит бюджета в этом году составит 4,4%, Минфин рассчитывает сократить его до 1% к 2022 году.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Правительство утвердило проект бюджета на ближайшие три года. Документ еще должна рассмотреть Дума в трех чтениях и подписать президент. В условиях мировой пандемии бюджет не мог быть простым.
По оценкам министерства финансов, в ближайшие три года государственных доходов не будет хватать на все расходы. Но дефицит будет постепенно снижаться, а все социальные программы выполнят в полном объеме. Откуда в казне появятся недостающие средства — расскажет Виктор Синеок.
Читайте также
82%
-0.26 88.86
-0.50
Нашли ошибку?