Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Правительство утвердило проект бюджета на ближайшие три года. Документ еще должна рассмотреть Дума в трех чтениях и подписать президент. В условиях мировой пандемии бюджет не мог быть простым.

По оценкам министерства финансов, в ближайшие три года государственных доходов не будет хватать на все расходы. Но дефицит будет постепенно снижаться, а все социальные программы выполнят в полном объеме. Откуда в казне появятся недостающие средства — расскажет Виктор Синеок.