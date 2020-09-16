Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

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Дефицит бюджета в этом году составит 4,4%, Минфин рассчитывает сократить его до 1% к 2022 году.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Правительство утвердило проект бюджета на ближайшие три года. Документ еще должна рассмотреть Дума в трех чтениях и подписать президент. В условиях мировой пандемии бюджет не мог быть простым.

По оценкам министерства финансов, в ближайшие три года государственных доходов не будет хватать на все расходы. Но дефицит будет постепенно снижаться, а все социальные программы выполнят в полном объеме. Откуда в казне появятся недостающие средства — расскажет Виктор Синеок.

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