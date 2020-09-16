В Петербурге помогут суррогатным детям воссоединиться с родителями-иностранцами

В Петербурге ищут способ помочь детям, рожденным суррогатными матерями в России для иностранцев. Из-за пандемии и закрытия границ в одной только Северной столице почти 200 малышей остались без родителей. Те просто не могут забрать младенцев. А в нашей стране, в свою очередь, некому ухаживать за этими новорожденными, кормить и содержать.

«С суррогатными матерями они выписываются, а вот дальнейшая судьба не известна. И здесь не исключена вероятность того, что мы вынуждены будем обращаться в суд для того, чтобы признавать этих детей, оставшихся без попечения. С тем, чтобы они становились детьми-сиротами. По нашему российскому законодательству попадали в банк данных для усыновления», — рассказала уполномоченный по делам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Впрочем, как отметила детский омбудсмен Петербурга, большинство родителей — в основном из Китая — хотят забрать малышей. Для них собираются организовать специальный авиарейс — из Пекина в Москву и Петербург и обратно. С МИДом обсуждают возможность оформить визы на однократный въезд.