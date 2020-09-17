В период пандемии, сезонных болезней и ослабления иммунитета лекарства обходятся в круглую сумму. Как не оставить в аптеку всю зарплату или пенсию в беседе с ФАН рассказал доктор медицинских наук и депутат Государственной думы России Борис Менделевич.

Эксперт объяснил, что следует разграничивать походы за лекарствами и за продуктами. Другими словами, необходимо четко придерживаться приготовленного ранее «списка покупок».

«Поход в аптеку просто как в магазин — это одно. Когда идешь с рецептом — это другое. Вы должны следовать рекомендациям врачей», — подчеркнул Борис Менделевич.

Кроме того, он отметил, что если фармацевт советует взять альтернативный препарат тому, что вы привыкли покупать, то стоит прислушаться к его совету. При этом работники аптек не всегда руководствуются целью продать лекарства подороже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19.