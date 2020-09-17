Как экономить на походах в аптеку? — отвечает эксперт

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Татьяна Меркер
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Доктор медицинских наук заявил, что нельзя ходить за лекарствами как за продуктами.

Как экономить на походах в аптеку? — отвечает эксперт

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В период пандемии, сезонных болезней и ослабления иммунитета лекарства обходятся в круглую сумму. Как не оставить в аптеку всю зарплату или пенсию в беседе с ФАН рассказал доктор медицинских наук и депутат Государственной думы России Борис Менделевич.

Эксперт объяснил, что следует разграничивать походы за лекарствами и за продуктами. Другими словами, необходимо четко придерживаться приготовленного ранее «списка покупок».

«Поход в аптеку просто как в магазин — это одно. Когда идешь с рецептом — это другое. Вы должны следовать рекомендациям врачей», — подчеркнул Борис Менделевич.

Кроме того, он отметил, что если фармацевт советует взять альтернативный препарат тому, что вы привыкли покупать, то стоит прислушаться к его совету. При этом работники аптек не всегда руководствуются целью продать лекарства подороже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19.

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