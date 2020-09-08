Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

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Валентин Черников
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Отечественное лекарство показало революционные результаты в лечении больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский препарат для лечения тяжелых поражений легких показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате применения сурфактанта-БЛ в пять раз снизилась смертность пациентов с COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные медиков Москвы, Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.

Российские ученые получили лекарство из легких крупного рогатого скота. Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, а БЛ расшифровывается как «бычье легкое».

По информации издания, в мире применяются около десяти препаратов такого типа. Они предназначены для поддержки дыхания недоношенных детей, у которых не до конца развились легкие. Из них лишь отечественный сурфактант допускается для назначения взрослым.

Среднемировая практика показывает, что тяжелые случаи коронавирусной инфекции составляют примерно 5% от общего числа. Для 80% таких пациентов болезнь оканчивается летальным исходом. Применение сурфактанта-БЛ помогло снизить смертность до 14,3%. Лекарство вводили пациентам ингаляционно дважды в сутки по 30 минут. Лечение занимало от двух до пяти дней. При этом инфицированные сразу ощущали улучшения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса.

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