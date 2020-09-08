Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
Отечественное лекарство показало революционные результаты в лечении больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Российский препарат для лечения тяжелых поражений легких показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате применения сурфактанта-БЛ в пять раз снизилась смертность пациентов с COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные медиков Москвы, Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.
Российские ученые получили лекарство из легких крупного рогатого скота. Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, а БЛ расшифровывается как «бычье легкое».
По информации издания, в мире применяются около десяти препаратов такого типа. Они предназначены для поддержки дыхания недоношенных детей, у которых не до конца развились легкие. Из них лишь отечественный сурфактант допускается для назначения взрослым.
Среднемировая практика показывает, что тяжелые случаи коронавирусной инфекции составляют примерно 5% от общего числа. Для 80% таких пациентов болезнь оканчивается летальным исходом. Применение сурфактанта-БЛ помогло снизить смертность до 14,3%. Лекарство вводили пациентам ингаляционно дважды в сутки по 30 минут. Лечение занимало от двух до пяти дней. При этом инфицированные сразу ощущали улучшения.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса.
- 8 сент
- В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
- 7 сент
- Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
- 7 сент
- Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
- 7 сент
- Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
- 5 сент
- Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
- 4 сент
- Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
- 4 сент
- «Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
- 4 сент
- Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
- 4 сент
- Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом
- 3 сент
- Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце
Читайте также
68%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?