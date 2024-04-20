Есть приоритет: как изменится получение зарплаты для российских врачей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Путин поручил приоритетно зачислять на зарплаты врачам средства от ОМС

Есть приоритет: как изменится получение зарплаты для российских врачей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Соответствующее поручение регионам дал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил регионам преимущественно направлять на зарплаты медработникам средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Приоритет распространяется на оплату труда врачам первичного звена здравоохранения, в том числе, тем, кто работает в сельской местности.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить: направление в приоритетном порядке средств ОМС», — указывается в поручении главы государства.

Правительство должно подготовить доклад о реализации задачи до 30 апреля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал ключевой приоритет России. О чем именно говорил российский лидер?

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