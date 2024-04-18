Новые наименования: какие лекарства внесены в перечень жизненно важных

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

В России расширили перечень жизненно важных препаратов

Новые наименования: какие лекарства внесены в перечень жизненно важных

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правительство обновило список необходимых препаратов.

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующая информация есть на сайте кабинета министров.

В обновленном списке появились три комбинированных препарата для лечения вирусных и инфекционных заболеваний. Кроме того, в перечень включены два лекарства для людей, страдающих рассеянным склерозом.

Теперь в списке более 800 наименований. По закону, эти препараты закупаются государством и выдаются пациентам бесплатно либо цены на них регулируются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России увеличили затраты на лекарства для льготников. Сейчас препараты за счет бюджета по всей стране получают более 26 миллионов человек.

+10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
94.32
0.25 100.28
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:48
Месяцы без зарплаты: звезды «Дома-2» раскрыли свои гонорары
12:47
Украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС
12:32
«Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области
12:24
В Крыму продали бывший пансионат олигарха Коломойского* за 881 миллион рублей
12:23
Миф или правда: можно ли есть фрукты натощак
12:01
«Бесчеловечно»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок