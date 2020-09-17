Ожидания и реальность: каким будет шопинг ближайшего сезона после пандемии

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В торговых точках сейчас не распродано до 50% вещей из старых коллекций. И это, к слову, при росте продаж на те же минимум 50%.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tobias Hase; 5-tv.ru

В Москве стартовала трехдневная выставка-ярмарка для байеров — это закупщики новых коллекций одежды и аксессуаров для магазинов.

И вот какая проблема выяснилась — в торговых точках сейчас не распродано до 50% вещей из старых коллекций. Конечно виной всему пандемия — все было закрыто, фэшн — первая статья экономии в российских семьях. Продажи весной 2020 года — 50-70% по сравнению с весной 2019 года.

Ожидания, что истосковавшиеся по шоппингу россияне рванут магазины после открытия — не оправдались. Да, продажи выросли: летом 2020 года + 14-15% по сравнению с летом 2019 года. Но при такой арифметике в итоге все равно будет большой минус. Прогноз падения продаж по итогам года: 25-40%.

Массовые распродажи не спасают. А значит, в сезоне осень-зима ассортимент сократится до вещей из разряда «мастхэв» (те, что купят точно). Цены неминуемо вырастут, вслед за курсом валют, «шоппинг» еще сильней уйдет в онлайн.

Остатки, новые, но уже старые вещи еще повесят. В конце концов в моде давно ничего не изобретают, лишь комбинирует и меняют акценты.

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