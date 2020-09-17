Когда выйдет и сколько будет стоить новая приставка от Sony PlayStation 5

|
Виктория Андреева
17

Презентация первых эксклюзивных игр для новой консоли состоялась 11 июня 2020 года.

Когда выйдет и сколько будет стоить новая приставка от Sony PlayStation 5

Фото: Playstation.com

Продажи уникальной суперсовременной игровой приставки PlayStation 5 от компании Sony стартуют уже в ноябре 2020 года. Как пояснили ТАСС в российском представительстве компании, на прилавки магазинов США, Канады, Мексики, Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии консоли поступят 12 ноября. В РФ и остальных странах мира устройства окажутся на неделю позже — 19 ноября.

«Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — подчеркнули представители PlayStation.

Игровая приставка PlayStation производства компании Sony — один из самых популярных товаров на российском рынке в своей категории. Его прямым конкурентом в настоящее время является лишь продукция Microsoft — консоли Xbox. Их обновленные версии — Xbox Series S и Xbox Series X — поступят в продажу с 10 ноября. Стоимость устройств составит 26 990 рублей и 45 590 рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с презентации игровой приставки PlayStation 5 от Sony.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:36
Федосеева-Шукшина поставила из-за квартиры ультиматум Алибасову
1:35
Видео с места пожара в наркологической клинике Красноярска
1:26
Четверо погибли в пожаре в наркологической клинике в Красноярске
1:20
Когда выйдет и сколько будет стоить новая приставка от Sony PlayStation 5
1:04
Как экономить на походах в аптеку? — отвечает эксперт
0:49
«Не знаю, что мне делать»: Седокову обчистила ее помощница и подруга

Сейчас читают

Полнолуние в день Неопалимой Купины: что нельзя делать 17 сентября
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок