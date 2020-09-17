Когда выйдет и сколько будет стоить новая приставка от Sony PlayStation 5
Презентация первых эксклюзивных игр для новой консоли состоялась 11 июня 2020 года.
Фото: Playstation.com
Продажи уникальной суперсовременной игровой приставки PlayStation 5 от компании Sony стартуют уже в ноябре 2020 года. Как пояснили ТАСС в российском представительстве компании, на прилавки магазинов США, Канады, Мексики, Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии консоли поступят 12 ноября. В РФ и остальных странах мира устройства окажутся на неделю позже — 19 ноября.
«Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — подчеркнули представители PlayStation.
Игровая приставка PlayStation производства компании Sony — один из самых популярных товаров на российском рынке в своей категории. Его прямым конкурентом в настоящее время является лишь продукция Microsoft — консоли Xbox. Их обновленные версии — Xbox Series S и Xbox Series X — поступят в продажу с 10 ноября. Стоимость устройств составит 26 990 рублей и 45 590 рублей соответственно.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с презентации игровой приставки PlayStation 5 от Sony.
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