Когда выйдет и сколько будет стоить новая приставка от Sony PlayStation 5

Продажи уникальной суперсовременной игровой приставки PlayStation 5 от компании Sony стартуют уже в ноябре 2020 года. Как пояснили ТАСС в российском представительстве компании, на прилавки магазинов США, Канады, Мексики, Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии консоли поступят 12 ноября. В РФ и остальных странах мира устройства окажутся на неделю позже — 19 ноября.

«Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — подчеркнули представители PlayStation.

Игровая приставка PlayStation производства компании Sony — один из самых популярных товаров на российском рынке в своей категории. Его прямым конкурентом в настоящее время является лишь продукция Microsoft — консоли Xbox. Их обновленные версии — Xbox Series S и Xbox Series X — поступят в продажу с 10 ноября. Стоимость устройств составит 26 990 рублей и 45 590 рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с презентации игровой приставки PlayStation 5 от Sony.