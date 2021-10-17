ТОП-3 детских имен, обладатели которых вырастают агрессивными эгоистами

Зачастую новоиспеченные родители (равно как и опытные) подходят к выбору имени для наследника буквально «спустя рукава». Кто-то нарекает малыша в честь родственника, кто-то — в честь главного героя из знаменитого сериала, другие же прибегают к советам знакомых.

По большому счету, огромной трагедии в этом нет. Но эксперты-именологи настаивают: если влюбленные хотят для чада счастливой судьбы, то лучше все-таки потратить несколько часов на поиски значений имен. Так, совершенно неожиданно даже самые прекрасные, популярные и звучные слова могут иметь крайне негативную коннотацию.

Среди прочих, к примеру, выделяют ТОП-3 имен, обладатели которых нередко вырастают агрессивными эгоистами.

Александра

Небесным покровителем Александры является знак Овна, животного, характеризующегося кротким нравом, упертостью и вспыльчивостью. С юных лет девочка с этим именем проявляет лидерские качества, но, еще не зная, как управлять эмоциями, переходит грани дозволенного. Она не терпит отказов, независима, самодостаточна и свободолюбива. Будучи еще совсем ребенком умело манипулирует окружающими.

Во взрослом возрасте Александра склонна совершать необдуманные поступки, действуя исходя из сиюминутных желаний. Некоторую слабость и неудачи компенсирует вымещением злобы на близких людях. Бороться с этим бессмысленно, если в детстве не было должного строгого воспитания.

Владислав

Дословный перевод имени Владислав — «владеющий славой», что говорит об импульсивном и необузданном характере его носителя. Положительной чертой обладателя этого имени можно назвать быструю отходчивость. Однако в момент ярости он может нанести такой урон, что после его быстрому успокоению радоваться будет просто некому.

С младенчества Владислав очень требователен, резок в поступках, а также отличается нестабильным настроением. Если в данную минуту он спокоен и мирно пьет чай с шоколадками, это не значит, что через минуту он не разгромит квартиру из-за отказа купить новую игрушку. Во взрослом возрасте прослеживаются те же тенденции. При этом с опытом негатив лишь накапливается и усугубляет положение.

Петр

В переводе с древнегреческого Петр означает «скала» или «камень». Именно эти слова как нельзя лучше раскрывают характер обладателя этого имени. И главная беда в том, что он не умеет «проигрывать».

Лидерские качества, безусловно, важны для каждого человека. В противном случае ни о завидной карьере, ни о счастливых отношениях можно не мечтать. Но в данном случае желание быть лучшим всегда и везде доходит до абсурда, заставляя всех вокруг испытывать колоссальное напряжение.

Так, будучи совсем юным Петя, не стесняясь, отдает приказы родителям, одноклассникам и даже собственным педагогам. Он не хочет слушать советы и сразу же впадает в гнев. Взрослому Петру также тяжело совладать с эмоциями, а потому его близкому окружению всегда приходится ждать неприятных сюрпризов.

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