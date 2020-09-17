Фантомные боли: генпрокуратура Польши требует ареста российских авиадиспетчеров

Польша требует арестовать трех диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, которые по мнению Варшавы виноваты в крушении самолета ТУ-154.

Катастрофа произошла в 2010 году. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные чиновники. Прокуратура направила ходатайство в суд Варшавы. Обвинение настаивает — именно действия диспетчеров привели к трагедии.

При этом Польшу, видимо, не устраивают выводы, которые сделал Межгосударственный авиационный комитет еще в 2011 году. Тогда эксперты доказали — причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который в условиях плохой видимости отказался уйти на запасной аэродром.

Польская сторона с этим заключением сначала согласилась, однако спустя несколько лет возобновила расследование. В Москве считают, что это решение было продиктовано исключительно политическими мотивами.