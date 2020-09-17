Фантомные боли: генпрокуратура Польши требует ареста российских авиадиспетчеров
Президент страны Лех Качиньский вместе с чиновниками погиб в 2010 году, но польские власти продолжают искать виновных «не в своем дворе».
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Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru
Польша требует арестовать трех диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, которые по мнению Варшавы виноваты в крушении самолета ТУ-154.
Катастрофа произошла в 2010 году. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные чиновники. Прокуратура направила ходатайство в суд Варшавы. Обвинение настаивает — именно действия диспетчеров привели к трагедии.
При этом Польшу, видимо, не устраивают выводы, которые сделал Межгосударственный авиационный комитет еще в 2011 году. Тогда эксперты доказали — причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который в условиях плохой видимости отказался уйти на запасной аэродром.
Польская сторона с этим заключением сначала согласилась, однако спустя несколько лет возобновила расследование. В Москве считают, что это решение было продиктовано исключительно политическими мотивами.
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