Причиной пожара в частной клинике в Красноярске стал поджог

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Видео с камер показало, что пожар устроил один из пациентов.

Фото, видео: ТАСС / Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники, где при пожаре погибли пациенты. Огонь в помещении больницы вспыхнул этой ночью. Эвакуировать успели не всех — позже пожарные обнаружили тела четырех погибших. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Следователи сейчас выясняют, соблюдались ли в клинике требования безопасности. Не исключено, что люди оказались в огненной ловушке в необорудованных помещениях, и шансов выбраться у них не было. В каких условиях содержали пациентов клиники, выяснял Никита Гмыза.

Между тем стало известно, что причиной пожара стал поджог. На камерах, изъятых с места ЧП, был запечатлен момент, когда один из пациентов наркологической клиники поджигает какие-то вещи прямо в палате.

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