В Кремле прокомментировали намерение Навального вернуться в Россию

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Пескова, любой гражданин РФ волен покидать родину или возвращаться.

Фото, видео: Instagram @navalny; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Отравление Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал намерение Алексея Навального вернуться в Россию. Представитель Кремля отметил, что каждый гражданин страны имеет полное право покидать родину или возвращаться на нее.

«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию. <…> Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами», ― отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица не планируют встречаться с блогером после его возвращения в страну в связи с отсутствием необходимости.

«Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», — сказал Дмитрий Песков.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Пилоты приняли решение совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.

Версию об «отравлении» Навального веществом из группы «Новичок» опровергали и специалисты, в том числе и один из разработчиков химиката. Леонид Ринг заявил, что в случае попадания вещества в организм последствия были бы намного серьезнее.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite.

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