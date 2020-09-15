В Кремле прокомментировали намерение Навального вернуться в Россию
По словам Дмитрия Пескова, любой гражданин РФ волен покидать родину или возвращаться.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @navalny; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал намерение Алексея Навального вернуться в Россию. Представитель Кремля отметил, что каждый гражданин страны имеет полное право покидать родину или возвращаться на нее.
«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию. <…> Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами», ― отметил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица не планируют встречаться с блогером после его возвращения в страну в связи с отсутствием необходимости.
«Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», — сказал Дмитрий Песков.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Пилоты приняли решение совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.
22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.
В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.
Версию об «отравлении» Навального веществом из группы «Новичок» опровергали и специалисты, в том числе и один из разработчиков химиката. Леонид Ринг заявил, что в случае попадания вещества в организм последствия были бы намного серьезнее.
Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite.
- 15 сент
- Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального
- 15 сент
- Первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite
- 15 сент
- В организме Навального на момент вылета из РФ не было отравляющих веществ — Нарышкин
- 15 сент
- «Перешли рамки разумного» — Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным
- 14 сент
- Путин указал Макрону на неуместность голословных обвинений в истории с Навальным
- 14 сент
- Навального отключили от аппарата ИВЛ
- 14 сент
- «Глубокий анализ»: депутат бундестага поблагодарил российского политолога за статью об «отравлении» Навального
- 14 сент
- Еще две лаборатории «подтвердили» якобы наличие «Новичка» в пробах Навального — кабмин ФРГ
- 14 сент
- Кто отравил Алексея Навального? — точка зрения российского политического эксперта
- 12 сент
- «Конечно, мы отреагируем»: Лавров о санкциях Запада на фоне ситуации с Навальным
Читайте также
48%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?