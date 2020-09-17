Соблюдай дистанцию: Чем закончился бесконтактный футбольный матч в Германии

Самый бесконтактный футбольный матч прошел в Германии. Накануне стало известно, что игроки одной из команд общались с больным коронавирусом. Соперники решили перестраховаться и попросили судей перенести турнир, однако получили отказ.

Чтобы избежать крупного штрафа, клуб все-таки вышел на поле и стал играть демонстративно с соблюдением всех санитарных требований. Футболисты почти не касались мяча и вообще не приближались к соперникам. В итоге команда проиграла с разгромным счетом — 0:37.