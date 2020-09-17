Прихожане захваченного Среднеуральского женского монастыря не пустили внутрь комиссию епархии Екатеринбурга

Епархия Екатеринбурга собирается написать заявление в правоохранительные органы в связи с недопущением членов инвентаризационной комиссии на территорию Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя епархии Анжелу Тамбову.

По данным агентства, созданная накануне комиссия для проведения учета объектов захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым) монастыря, не смогла попасть на его территорию.

«Сегодня утром Епархиальная комиссия не была допущена на территорию монастыря для проведения молебна и осуществления инвентаризации, в связи с чем епархия намерена обратиться в правоохранительные органы», — цитирует ТАСС представителя церковного округа Екатеринбурга.

Члены комиссии должны были выявить не оформленные по надлежащим правилам объекты недвижимости. Однако, как пояснили в пресс-службе епархии, их сотрудников в монастырь не пустили «неизвестные мужчины, представившиеся прихожанами». Граждане мотивировали это тем, что в монастыре идет служба.

«При этом они пропускали в монастырь другие машины», — заметил председатель комиссии игумен Иероним (Миронов).

Отлученный от церкви священнослужитель в одном из своих видеообращений назвал Среднеуральского женского монастырь «народным». По его словам, земля, на которой он построен, находится в аренде, а все объекты недвижимости обители не принадлежат епархии, их владельцами являются частные лица. Анжела Тамбова, в свою очередь, рассказала ТАСС, что заявление Романова некорректно, и земля под монастырем находится в безвозмездном пользовании у епархии.

Схиигумен Сергий — фактический руководитель Среднеуральского женского монастыря. Из-за призывов не обращать внимания на коронавирус и игнорировать самоизоляцию он был лишен сана решением Екатеринбургской епархии, которое поддержал патриарх Кирилл. 10 сентября схимонах Сергий был отлучен от церкви за то, что проводил богослужения, несмотря на лишение сана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Среднеуральском монастыре опального отца Сергия скончалась девочка.