В Среднеуральском монастыре опального отца Сергия скончалась девочка
Воспитанница находилась в хосписе на территории обители.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области умерла одна из воспитанниц. Как сообщил источник порталу 66.RU, девочка находилась в хосписе на территории монастыря. В самой обители пока никак не прокомментировали ситуацию.
Фактическим руководителем обители является опальный схиигумен Сергий (Романов), лишенный сана по решению суда Екатеринбургской епархии из-за призывов игнорировать пандемию коронавируса и нарушать самоизоляцию. Схиигумен также нелестно отзывался об иерархах Русской православной церкви и проклинал тех, кто закрывал храмы. Из-за скандала монастырь уже покинула настоятельница и несколько монахинь. На данный момент схиигумен находится под церковным судом.
В конце июня на территории монастыря подверглась нападению телеведущая Ксения Собчак, которая снимала документальный фильм об обители. В картине Собчак рассказала о сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в монастыре на Урале по отношению к воспитанникам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что героиня фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» обвинила создателей картины в обмане.
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