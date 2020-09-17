Видео: чем грозит ураган «Айла», надвигающийся на Петербург

В эти минуты на северо-запад России движется мощный шторм «Айла». К Петербургу он придет ближе к полуночи. Ночью и утром «Айла» бушевала в Западной и Центральной Финляндии, оставив без электричества полстраны. Повалены деревья, сорваны дорожные знаки. Люди выкладывают в интернет видео разгула стихии. На побережье Финского залива разыгралась настоящая песчаная буря.

Испортилась погода и в Москве. После аномального тепла в 25 градусов в регионе похолодает до плюс десяти. Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, гроз и порывистого ветра.