Видео: чем грозит ураган «Айла», надвигающийся на Петербург

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Мощный шторм разыграется в Северной столице в ночь на 18 сентября.

Фото, видео: Depositphotos / mahout; 5-tv.ru

В эти минуты на северо-запад России движется мощный шторм «Айла». К Петербургу он придет ближе к полуночи. Ночью и утром «Айла» бушевала в Западной и Центральной Финляндии, оставив без электричества полстраны. Повалены деревья, сорваны дорожные знаки. Люди выкладывают в интернет видео разгула стихии. На побережье Финского залива разыгралась настоящая песчаная буря.

Испортилась погода и в Москве. После аномального тепла в 25 градусов в регионе похолодает до плюс десяти. Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, гроз и порывистого ветра.

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