Видео: чем грозит ураган «Айла», надвигающийся на Петербург
Мощный шторм разыграется в Северной столице в ночь на 18 сентября.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: Depositphotos / mahout; 5-tv.ru
В эти минуты на северо-запад России движется мощный шторм «Айла». К Петербургу он придет ближе к полуночи. Ночью и утром «Айла» бушевала в Западной и Центральной Финляндии, оставив без электричества полстраны. Повалены деревья, сорваны дорожные знаки. Люди выкладывают в интернет видео разгула стихии. На побережье Финского залива разыгралась настоящая песчаная буря.
Испортилась погода и в Москве. После аномального тепла в 25 градусов в регионе похолодает до плюс десяти. Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, гроз и порывистого ветра.
Читайте также
81%
0.26 88.63
-0.23
Нашли ошибку?