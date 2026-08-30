Минтранс РФ заявил о планах узаконить овербукинг на авиарейсах

Никитин: Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Министерство транспорта России разрабатывает поправки в Воздушный кодекс, которые легализуют овербукинг на авиарейсах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, специалисты Минтранса тщательно изучили международную практику, по итогам этой работы будут сформулированы точные инструкции, защищающие права пассажиров и обеспечивающие прозрачность для отрасли.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет — это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», — заявил министр.

Никитин пояснил, что овербукинг изначально создавался для защиты интересов путешественников. На каждом рейсе есть пассажиры, которые опаздывают, откладывают поездку или передумывают в день вылета. В результате на борту появляются свободные места, которые можно предложить тем, кому необходимо улететь прямо сейчас.

Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в законодательство. Андрей Никитин подчеркнул, что все финальные решения будут приниматься с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон.

«Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила гражданской авиации, касающиеся безопасности полетов, учета воздушных судов и проверочных процедур. Для вертодромов вводятся дополнительные требования по аварийно-спасательной и противопожарной подготовке.

Обновлен порядок регистрации гражданских судов. Минтранс также утвердил новый регламент проведения контрольных полетов после ремонта, техобслуживания или длительного хранения. Нововведения соответствуют международным стандартам ICAO и направлены на более оперативное реагирование в нештатных ситуациях.

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