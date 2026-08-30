Рынок труда остыл? В каких сфера вакансий стало больше

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Работодатели активнее ищут сотрудников в автобизнесе и образовании на фоне общего снижения числа предложений о работе.

В каких сферах осенью 2026 года вакансий много

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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РЭУ: в автобизнесе увеличилось количество вакансий к осени 2026 года

К концу августа количество открытых позиций на российском рынке труда сократилось на 18%, а традиционного сезонного всплеска перед сентябрем специалисты не зафиксировали. Об этом URA.RU рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, такая динамика связана с оптимизацией бизнес-процессов, пересмотром работы компаний и некоторым сокращением спроса на товары и услуги. Тенденция наблюдается на протяжении 2026 года и, считает Иванова-Швец, в ближайшее время сохранится.

По данным одного из сервисов по поиску работы, сильнее всего число предложений снизилось в строительстве, проектировании и недвижимости — на 18%, в промышленности и производстве — на 17%, в туризме, гостиничном бизнесе и общественном питании — на 15%. В ретейле показатель уменьшился на 14%, а в транспорте, логистике, складской сфере и внешнеэкономической деятельности — на 10%.

Статистика еще одного сервиса показывает более спокойную ситуацию по сравнению с июлем. За неполный август работодатели разместили свыше 676,7 тысячи предложений. Чаще всего компании искали продавцов-консультантов, водителей, менеджеров по продажам, разнорабочих и упаковщиков.

При этом спрос вырос на инженеров пусконаладочных работ, учителей и преподавателей, режиссеров и сценаристов, фотографов, операторов почтовой связи, автослесарей, инженеров-энергетиков, переводчиков, методистов и ряд других специалистов. В автобизнесе количество позиций увеличилось на 9% — до 9,5 тысячи, а в науке и образовании также на 9% — до 19 тысяч.

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Рынок труда остыл? В каких сфера вакансий стало больше

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