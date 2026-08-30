Родителей предупредили о новой схеме мошенничества накануне 1 сентября

Сенатор Шейкин: появилась новая схема мошенничества накануне 1 сентября

Мошенники активизировали схемы с фальшивыми сборами в родительских чатах накануне начала учебного года. Злоумышленники могут писать от имени другого участника переписки или представителя родительского комитета и просить срочно перевести деньги, например, на подарок учителю. Об этом порталу Газета.ру рассказал сенатор Артем Шейкин.

Особую опасность представляют случаи, когда преступники предварительно получают доступ к настоящему аккаунту: знакомые имя, фотография и история сообщений снижают подозрения участников группы.

Еще один способ обмана связан с рассылками якобы от руководства образовательного учреждения. Родителям предлагают заполнить анкету, подтвердить питание ребенка, выбрать дополнительные занятия или обновить сведения по присланной ссылке. В действительности переход может привести на фишинговую страницу, созданную для похищения персональной информации, паролей, телефонных номеров и кодов подтверждения.

Шейкин рекомендовал не доверять только имени отправителя и внешнему виду сообщения, а сведения от образовательной организации проверять через официальные ресурсы.

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