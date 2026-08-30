Горсть с пользой: диетолог назвала безопасную норму орехов

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 105 0

Если ее превысить, возрастает риск набора лишнего веса.

Сколько орехов можно есть в день — мнение диетолога

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Karmann

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Диетолог Бурляева: взрослому можно есть не более 30-50 граммов орехов в сутки

Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 30-50 граммов орехов в сутки. Об этом порталу aif.ru рассказала врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Специалист обратила внимание на высокую энергетическую ценность продукта: в 100 граммах содержится от 500 до 700 килокалорий. Поэтому при регулярном употреблении орехов необходимо учитывать общую калорийность рациона.

По словам врача, в 100 граммах грецких орехов, к примеру, содержится около 650 килокалорий. Если человек решает ежедневно есть больше одного-двух орехов, меню следует скорректировать, иначе дополнительная энергетическая ценность продуктов может привести к увеличению массы тела.

Кроме того, слишком большая порция за один прием способна спровоцировать кишечную непроходимость из-за значительного количества пищевых волокон.

Орехи также относятся к аллергенным продуктам, поэтому незнакомые виды рекомендуется вводить в рацион осторожно. Детям младше трех лет их употреблять не советуют вовсе.

Для большей пользы Бурляева рекомендует выбирать несоленые и нежареные разные виды орехов, сочетая их между собой. Это позволит получать более широкий набор аминокислот, витаминов и минеральных веществ. 

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Горсть с пользой: диетолог назвала безопасную норму орехов

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