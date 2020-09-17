Сцена с Симбой из «Короля льва»: Ургант пошутил над фото Петросяна с сыном

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Молодцова Анна
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Телеведущий отметил, что юморист рассмешил наследника в своей манере.

Сцена с Симбой из «Короля льва»: Ургант пошутил над фото Петросяна с сыном

Фото: Известия / Алексей Майшев

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале прокомментировал снимок Евгения Петросяна с маленьким сыном Ваганом, который юморист выложил в своем Instagram-аккаунте. Увидев фото счастливого отца и новорожденного малыша, Ургант, как всегда, не удержался от шутки.

«Как сказали в роддоме, когда увидели отца, „чумачудильная“», — пошутил телеведущий.

Ургант также обратил внимание на то, как весело смеется ребенок на фото. По мнению телеведущего, юморист вызвал улыбку сына рассказами про «шпингалеты и чугуевские подтяжки».

Instagramm petrosyanevgenyy

В свою очередь, соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев заметил, что снимок напоминает сцену с Симбой из мультфильма «Король Лев», с чем согласился и шоумен.

«Когда отец поднимает ребенка и говорит: «Смотри, Симба, все эти артисты «Кривого зеркала» скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда», — отреагировал Ургант.

Евгений Петросян опубликовал фото с малышом в день своего 75-летия. На вопрос, кто является мамой ребенка, юморист ответил, что жена. В последние годы пользователи терзались догадками, женился ли Петросян на своей возлюбленной — помощнице Татьяне Брухуновой и стали ли они родителями. Брухунова призналась, что все это время тщательно скрывала беременность, выкладывая в соцсети прошлогодние фото.

Ранее 5-tv.ru писал, на какое наследство может претендовать сын Петросяна.

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