Миллионер с рождения: На какое наследство может претендовать сын Петросяна

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Молодцова Анна
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Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как появление еще одного ребенка в семье юмориста скажется на его наследниках.

Миллионер с рождения: На какое наследство может претендовать сын Петросяна

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Новость о том, что у 75-летнего Евгения Петросяна родился сын, стала не только радостью для его поклонников, но и поводом задуматься, как это повлияет на его наследников.

Как объяснил звездный адвокат Сергей Жорин, имущество Петросяна — это то, что достанется юмористу после раздела с бывшей женой Еленой Степаненко. По приблизительным подсчетам, за годы семейной жизни пара обзавелась недвижимостью и коллекцией произведений искусства на сумму 1,8 миллиарда рублей. То есть, в общей сложности Петросян может претендовать на сумму около 900 миллионов рублей.

По словам Жорина, в соответствии с законом, жена и дети являются наследниками первой очереди, которые могут получить наследство Петросяна в равных долях. Таким образом 51-летняя дочь юмориста Викторина также может претендовать на имущество отца наравне с остальными, если у него не составлено завещание.

«Есть ли оно у Петросяна (завещание — Прим.ред.), не знаю. Но если есть, подозреваю, что дочь Викторина, учитывая ее прохладные отношения с отцом, может „пролететь“», — заявил Жорин в беседе с KP.RU.

Тем не менее, даже если завещание не составлено, сын Петросяна Ваган уже с рождения является миллионером — 1/3 от имущества его отца составляет около 307 миллионов рублей.

К слову, после развода со Степаненко, дочь Петросяна заняла сторону бывшей супруги знаменитого отца и перестала с ним общаться. Семья юмориста распалась в 2018 году, и с того момента не прекращаются судебные тяжбы между бывшими супругами.

Как ранее писал 5-tv.ru, после появления наследника «разборки» со Степаненко у Петросяна ушли на «десятый» план. Сам факт рождения сына, по словам звездного адвоката, никак не скажется на разделе имущества.

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