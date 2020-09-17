Юрий Лоза изложил четыре аргумента из своего опыта в пользу теории плоской Земли

Сторонник теории плоской Земли Юрий Лоза поделился с 5-tv.ru своими соображениями на этот счет. Основные доказательства того, что наша планета имеет форму тарелки, а не шара, как нас учат в школе, музыкант почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар», однако некоторые ему подсказал его богатый жизненный опыт и учеба на географическом факультете в Казахском государственном университете. Лоза перечислил четыре собственных аргумента в пользу теории плоской Земли.

У геодезистов нет такого понятия как круглая Земля

В этом автор хита про «маленький плот» убедился во время учебы в университете, все расстояния они измеряют по прямой.

«Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю», — обращает внимание Лоза.

Мореходы никогда не пользуются глобусом

Это музыкант узнал от тестя, который плавал в море 32 года.

«Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватер свой, движение по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда», — уверен Лоза.

Самолеты летают только по прямой и только в северном полушарии

От своего дяди, который прослужил в авиации 30 лет, Юрий Лоза узнал, что ни в одном самолете нет устройства, которое бы «подруливало» и опускало нос самолета горизонтально к плоскости Земли.

«Когда они летят, они все летят так, как будто летят по плоской земле», — замечает он.

К тому же, по наблюдениям музыканта, на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.

Климат на полюсах

По мнению Юрия Лозы, если бы Земля была такой, какой ее описывает официальная наука, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.

«Такого быть не может, если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии», — уверен он.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юрий Лоза раскритиковал игру КВН за то, что она «вышибла» из российской экономики тысячи «недоученных студентов», которые могли бы «строить мосты и делать массу иных полезных вещей».