Юрий Лоза изложил четыре аргумента из своего опыта в пользу теории плоской Земли
Доказательства глобального обмана человечества автор хита про «маленький плот» почерпнул во время учебы в университете и из рассказов родственников — летчиков и мореходов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
Сторонник теории плоской Земли Юрий Лоза поделился с 5-tv.ru своими соображениями на этот счет. Основные доказательства того, что наша планета имеет форму тарелки, а не шара, как нас учат в школе, музыкант почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар», однако некоторые ему подсказал его богатый жизненный опыт и учеба на географическом факультете в Казахском государственном университете. Лоза перечислил четыре собственных аргумента в пользу теории плоской Земли.
У геодезистов нет такого понятия как круглая Земля
В этом автор хита про «маленький плот» убедился во время учебы в университете, все расстояния они измеряют по прямой.
«Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю», — обращает внимание Лоза.
Мореходы никогда не пользуются глобусом
Это музыкант узнал от тестя, который плавал в море 32 года.
«Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватер свой, движение по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда», — уверен Лоза.
Самолеты летают только по прямой и только в северном полушарии
От своего дяди, который прослужил в авиации 30 лет, Юрий Лоза узнал, что ни в одном самолете нет устройства, которое бы «подруливало» и опускало нос самолета горизонтально к плоскости Земли.
«Когда они летят, они все летят так, как будто летят по плоской земле», — замечает он.
К тому же, по наблюдениям музыканта, на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.
Климат на полюсах
По мнению Юрия Лозы, если бы Земля была такой, какой ее описывает официальная наука, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.
«Такого быть не может, если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии», — уверен он.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юрий Лоза раскритиковал игру КВН за то, что она «вышибла» из российской экономики тысячи «недоученных студентов», которые могли бы «строить мосты и делать массу иных полезных вещей».
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