Сакральная евробюрократия: парламент ЕС призвал усилить санкции против России

Россия и Белоруссия сегодня стали темами дня в Европарламенте, ради них даже поменяли повестку голосования. Другие актуальные вопросы — такие, как гуманитарная ситуация в Мозамбике и рынок железнодорожных рельс в Европе перенесли на послеобеденное время.

Минск и Москву ожидаемо раскритиковали и рекомендовали руководству ЕС наложить на восточных соседей санкции. Виталий Чащухин напоминает, что резолюции Европарламента носят именно рекомендательный характер.

Теперь и у Евросоюза есть свой «взбесившийся принтер», судя по скорости принятия антироссийский резолюций Европарламент можно считать именно таковым, который, к тому же, видимо, не место для дискуссий. Обошлись без лишних обсуждений и приняли большинством голосов.

По аналогии с пресловутым «Актом Магнитского» новый нравоучительный документ назван в честь очередной сакральной для евробюрократии жертвы: резолюция имени Алексея Навального состоит всего из одной фразы и 27 пунктов. Брюссель собрал все в одну кучу: и укоры в адрес врачей, и заморозка активов политиков и бизнесменов, обвиняемых в коррупции; и призывы создать новый санкционный механизм; тут же замолвили словечко о заключенных, которых здесь считают «политическими», осудили изменения в Конституцию и потребовали их отмены. И более того: уже даже не между строк, а прямым текстом призвали вмешиваться во внутренние дела нашей страны, предложив институтам ЕС принять «стратегию демократизации».

«Призывает ЕС постоянно требовать, чтобы Россия отменила или изменила все законы, несовместимые с международными стандартами, включая незаконно принятые недавние изменения в Конституцию России, а также внесла изменения в законодательство об иноагентах и нежелательных организациях, чтобы способствовать плюрализму и свободным и справедливым выборам, а также созданию равных условий для кандидатов от оппозиции», — говорится в документе.

В одной из стран Европы предложено создать чуть ли не «орган власти в изгнании», правда, в резолюции используется загадочное слово «Университет». Также Евросовету, в который входят лидеры всех стран ЕС рекомендовано принять некую «стратегию демократизации» России.

«Большинство европарламентариев не знают, где находится Томск, где находится Омск. Вообще в какие субъекты они входят и что там делал Навальный непосредственно. С этой точки зрения это, соответственно, позиция политиков и парламентариев, которые не совсем понимают вообще за что они голосуют», — поясняет политолог Дмитрий Абзалов.

Впрочем, сказать, что принятая резолюция обошлась совсем без обсуждений — нельзя, раздавались на текущей парламентской сессии и здравые голоса, оказавшиеся, впрочем, в меньшинстве, но вечный раскол и постоянные противоречия это все равно не отменяет, в том числе в других национальных парламентах, например, в немецком.

«Мы не можем просто так вот взять и осудить. Нам нужно сначала выслушать обе стороны. Нужно дать шанс России высказаться об этом, объяснить их позицию о том, что произошло», — говорит депутат Бундестага Юрген Хардт.

Европарламент в последнее время только этим и занимается, что ухватывается за любой антироссийский повод. Вот и сегодня — с новой силой раздаются призывы ужесточить санкции против России и остановить «Северный поток-2». Совместный германо-российский газовый проект, который, уже много раз об этом говорилось, вне политики и является исключительно коммерческим.

Постпред России при Евросоюзе, не первый год наблюдающий за этой политической истерией прямо из Брюсселя, узнает во всем этом фирменный почерк местной бюрократии.

«То, что санкции превратились по сути дела в любимое, а в ряде случаев и единственное средство дипломатии, это, конечно, удручает. Это говорит об интеллектуальной скудости тех, кто этим занимается», — резюмирует постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов.

Призывы к жестким санкциям сегодня ожидаемо прозвучали и в адрес белорусских властей, в еще одном наспех принятом документе закрепляется также непризнание итогов прошедших президентских выборов.

Вот только, кто решится признать деятельность самого Европарламента, как известно все эти его резолюции носят исключительно рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже самыми влиятельными институтами ЕС.