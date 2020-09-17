Возглавлявший с 90-х Белгородскую область губернатор покидает пост

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион на протяжении почти 27 лет, решил покинуть этот пост. Как сообщает пресс-служба правительства области, на рабочей встрече с местными органами власти 17 сентября Савченко объявил, что намерен досрочно сложить свои полномочия «в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы». Он также сообщил, что уже написал соответствующее заявление на имя президента России.

Кроме того, Савченко представил только что назначенного первым заместителем губернатора области Дениса Буцаева, на которого, как полагают наблюдатели, будут возложены обязанности главы региона.

В сообщении пресс-службы также говорится, что на первом после прошедших 13 сентября выборов заседании Белгородской областной Думы будет рассмотрен вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации в качестве представителя регионального законодательного собрания. Областная Дума впервые соберется в новом составе 22 сентября.

Евгению Савченко 70 лет, он возглавлял Белгородскую область с 1993 года, а осенью 2017 года был вновь переизбран на пост губернатора при поддержке почти 70% избирателей.

Ранее 5-tv.tru подробно рассказывал об итогах прошедшего в России 13 сентября единого дня голосования.