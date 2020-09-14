Самые комфортные выборы: в ЦИК подвели итоги Единого дня голосования

Это были самые сложные выборы в истории для сотрудников избирательных комиссий и самые комфортные для граждан — в ЦИК подвели предварительные итоги Единого дня голосования. Точнее сказать уик-энда — участки работали не один, а три дня.

В Курской и Ярославской областях, и вовсе, бюллетень можно было заполнить дома — онлайн. Избирательные кампании затронули все регионы России, кроме двух.

О масштабных и во многом экспериментальных выборах — Алексей Лазуренко.