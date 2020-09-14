Самые комфортные выборы: в ЦИК подвели итоги Единого дня голосования

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Избирательные участки работали три дня. В некоторых областях бюллетень можно было заполнить онлайн.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv.ru

Тема:
Единый день голосования 2020

Это были самые сложные выборы в истории для сотрудников избирательных комиссий и самые комфортные для граждан — в ЦИК подвели предварительные итоги Единого дня голосования. Точнее сказать уик-энда — участки работали не один, а три дня.

В Курской и Ярославской областях, и вовсе, бюллетень можно было заполнить дома — онлайн. Избирательные кампании затронули все регионы России, кроме двух.

О масштабных и во многом экспериментальных выборах — Алексей Лазуренко.

Тема:
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