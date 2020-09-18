«Мамины глаза»: Иосиф Пригожин поделился с подписчиками секретами своей семьи

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Татьяна Меркер
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Продюсер опубликовал архивный снимок с родителями, который вызвал горячие обсуждения.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин впервые показал общественности своих родителей. Он опубликовал архивный снимок, где Игорь и Динара Пригожины держат на руках маленького Иосифа. Продюсер родился в Махачкале в 1969 году, вероятно там же был запечатлен на камеру этот момент.

«Уникальное фото нашел мой сын. Я с моими родителями», — подписал публикацию муж певицы Валерии.

Instagram @prigozhin_iosif

Снимок вызвал у фанатов восторг и породил бурные обсуждения, в которых принял участие и сам Пригожин. Он активно отвечал фанатам на вопросы о своих родителях и детстве. Так, Иосиф поделился с поклонниками, что его отец ушел из жизни, когда ему был всего 21 год. А мать продюсера является ортодоксальной еврейкой, о чем Пригожин тоже сообщил в комментариях.

Многие поклонники знаменитости отметили его схожесть с матерью, с чем сам Иосиф охотно согласился и отметил, что у него «мамины глаза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин показал, как Валерия в купальнике уснула на пляже.

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