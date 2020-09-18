Полицейских в Германии подозревают в пропаганде идей нацизма
Приверженцы запрещенного течения были обнаружены и среди военнослужащих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE; 5-tv.ru
В Германии отстранены от работы почти три десятка полицейских — их подозревают в пропаганде идей нацизма. В их телефонах обнаружили переписку, в которой уже бывшие стражи порядка обменивались изображениями Адольфа Гитлера, свастикой и не только.
«В переписке шла речь о расистской и антимигрантской травле. Там были изображения свастики, военных флагов Рейха, но, что еще ужаснее, смонтированные фотографии беженцев в газовой камере концлагеря и призывы стрелять по чернокожим», — заявил глава МВД земли Северный Рейн Вестфалия Герберт Ройль.
Некоторым полицейским уже предъявлены обвинения. Неонацистов обнаружили и в рядах военнослужащих. Немецкая контрразведка сейчас расследует более семисот таких эпизодов.
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