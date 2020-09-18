Игра в бутылочку: какие несостыковки обнаружили эксперты в истории с Навальным

Появились новые подробности в ситуации с Навальным. Сотрудники его штаба признались, что утаили от российских правоохранителей и вывезли из Томска за границу якобы важные вещдоки, которые теперь выдаются за доказательства версии отравления Новичком. Эксперты увидели в этом деле много нестыковок. Георгий Гривенный расскажет.

Это как раз тот случай, когда выражение «копаться в грязном белье» следует понимать буквально. Пришедший в себя в немецкой клинике блогер Навальный в четверг в своем Instagram публикует очередную в больших кавычках «сенсацию».

Гостиничный номер в томском отеле, откуда он улетел 20 августа. Еще никто в мире не знает, что Навальному стало плохо в самолете, никто даже представить себе не может, что он 44 часа проведет в коме в Омской областной больнице, и уже оттуда будет экстренно отправлен спецбортом на лечение в Германию. Но члены его команды уже проводят «самопровозглашенный обыск» в номере Навального, и все это снимают на видео. Человек из команды Навального собирает бутылочки в синий пакет и спрашивает:

«Это никто руками не трогал???»

Среди неряшливо разбросанного постельного белья и банных принадлежностей вдруг выделяются пластиковые бутылочки с питьевой водой. Их, словно сверхважные улики, складывают в целофановые пакеты, такое впечатление, что они должны сыграть ключевую роль в некой грандиозной постановке. Потрясающее предвидение будущего очень напоминающее заранее расписанный и до мелочей продуманный сценарий провокации.

«Они сразу вынесли бутылку. Ведь могло быть все что угодно важным — носок полотенце и так далее, а они заранее знали что выносить», — подчеркивает политолог Дмитрий Солонников.

Так и вышло, на пластиковых бутылках из номера якобы обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Об этом пишет авторитетный журнал «Шпигель» со ссылкой на тот самый Instagram Навального, статья выходит всего через полтора часа после сообщения в соцсети.

В ней — ссылка на лаборатории бундесвера, которые не спешат поделиться с Россией подробностями своих анализов из-за каких-то мифических «соображений секретности». Вопросов масса. Первый: как эти бутылки попали в Германию?

Отвечает спонсор доставки Навального в клинику «Шарите». Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в Германию, заявил Bild, что бутылки с водой из томского отеля доставили в Берлин немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

И это заявление проливает свет на то, почему члены команды Навального начали обыск номера сами, не пригласив полицию или хотя бы администрацию отеля. Руководство гостиницы потом, кстати, заявило о том, что из номера пропало постельное белье, а это уже как минимум уголовная статья о краже.

«Все доказательства должны изыматься правоохранительными органами, не только полицией, но и криминалистами, которые имеют технические средства и знают, как эти следы надо изымать и упаковывать если доказательства получены с нарушениями, они не будут обладать признаками допустимости, а это значит, что они не могут быть положены ни в оправдание, ни в обвинение лица», — поясняет эксперт-криминалист Станислав Рыбинский.

То есть расследование этого дела российскими компетентными органами тоже фактически сорвали так называемые «люди Навального», вывезя из номера ценные вещдоки. И отдав их почему-то немецким следователям, которых никто не уполномачивал вести расследование происшествия, случившегося на территории другой страны с участием гражданина иностранного государства.

«Юрисдикция Германии в отношении расследования преступлений распространяется только на государственную территорию. Тот факт, что жертва возможного преступления сейчас находится в Германии, не является причиной для возбуждения дела местной прокуратурой. Да и по немецкому законодательству эта бутылка не может быть доказательством», — говорит юрист, профессор права Эльмар Гимулла.

Да и создатели «Новичка», самого, пожалуй, обсуждаемого сейчас в мире боевого отравляющего вещества делятся с нами «профессиональным негодованием». Все-таки это не дихлофос, и не слабительное.

«Боевые яды — вещества очень серьезные, их применение могло повлечь куда более серьезные последствия, чем „кома неясного генеза“ у одного и того же человека, сначала постояльца гостиницы, а потом — пассажира самолета».

«Если бы даже раствора „Новичка“ была целая бутылка, этого хватило бы и на весь самолет, и на всю гостиницу. Водный гидролиз этого продукта проходит за час-полтора, как говорится, продукт ни до какого самолета, ни до какого омского медцентра не дожил бы никогда. Рассказывать, что и в России, и за рубежом нет ничего, кроме замшелого „Новичка“, это нас всех за тупиц держать. Те, кто придумал эту аферу, совершают идиотские поступки постоянно», — возмущен один из создателей средства «Новичок» Леонид Ринк.

Но, тем не менее, организаторы своего добились — так называемое «отравление Навального» стало лишь поводом для дестабилизации международной обстановки, новых нападок на коммерческие проекты России за рубежом и, возможно, для новых пакетов антироссийских санкций

Как стало известно вечером в четверг, следственный комитет намерен вызвать на допрос двух сопровождавших Навального в Томске — Илью Пахомова и Марию Певчих, именно эта женщина, предположительно, и доставила так называемые вещдоки из номера томской гостинцы в Германию. Вопросов к организаторам этой «игры в бутылочки» будет немало.