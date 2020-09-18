Зачем Ленобласти столица, переезд в которую требует больших затрат

В Петербурге в последний раз прошла церемония вступления в должность губернатора Ленинградской области. Александр Дрозденко победил с поддержкой более, чем в 80 процентов. Для него это уже третий срок на посту. Но чиновник едва не расплакался во время протокола, когда обратился к своей жене и дочери.

Дрозденко объявил о ряде амбициозных проектов, один из самых масштабных — перевод органов управления региона из Петербурга. Гатчина станет столицей Ленинградской области. От нынешнего центра — до будущего 50 километров на юг. Если все пойдет по плану то инаугурация следующего губернатора пройдет уже там. Почему Гатчина, расскажет Сергей Лесков.

То, что Гатчина скоро заживет по-столичному, горожане, воспринимают, то ли с юмором, то ли с воодушевлением. Кто-то сомневается, а кто-то уверен, жизнь начнет меняться к лучшему. Теперь ведь и статус обязывает.

«В первую очередь это, конечно, статусность. В Ленинградской области очень много городов. Приятно, что Гатчину признали столицей. Видимо из-за достопримечательностей, из-за красоты города», — считает Кристина Трощилова.

«У нас очень хороший город и в будущем хочется, чтобы он обогащался, чтоб люди жили здесь с удовольствием. Приезжали к нам туристы», — добавляет Валентина Голованова.

Вопрос, будет ли своя столица в регионе, решался не один год. И вот, теперь городу номер один в Ленинградской области быть.

«Любой полноценны субъект юридически полноценен тогда, когда у него есть столица. И хотя нас никто не обижает в соседнем субъекте, мы понимаем, если хотим быть самодостаточными, одними из лучших, у нас должна быть своя столица», — подчеркнул во время инаугурации губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Пока статуса региональной столицы небольшой провинциальный город не имеет даже на бумаге. Но губернатор уже поручил чиновникам закрепить его официально в уставе области, а самим готовиться к переезду. Из центра Петербурга в центр Гатчины.

Здание бывшего госпиталя возведено в конце XVIII века, по указу Павла Первого. Сейчас здесь располагается местная администрация. Со временем это станет главной резиденцией правительства Ленинградской области.

К чему такие трудности, с переездом из центра Петербурга за 50 километров в область и затратой явно не малых средств объясняют эксперты. Они предполагают решение — политическое. Во-первых, снимается вопрос об объединении двух субъектов федерации — Петербурга и Ленинградской области. Но навсегда ли?

«С моей точки зрения, это защитный механизм для тех элит, которые бы не хотели слияния Петербурга и области. То есть субъект, у которого есть все полноценные атрибуты власти, в том числе, и столица он скажем так более защищен», — поясняет заслуженный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Валерий Гордин.

Куда разместить комитеты, управления, отделы, а вместе с ними и тысячи сотрудников сейчас только решают. Если сравнить здания в центре Петербурга и в центре Гатчины, то понятно, что в новой резиденции все не уместятся.

Вероятно, дополнительным, а впоследствии, возможно и основным, объектом администрации станет филиал военно-морского архива. Здание старое, ремонт предстоит грандиозный. Зато площади позволяют. Первыми новоселами в Гатчине станут сотрудники комитета по культуре. Хотя для них это город очень даже знакомый.

Ради работы в таком городе и с таким наследием трудности переезда потенциальных новоселов похоже не пугают.

«Проблема логистики не стоит вообще, потому что, как было озвучено, существуют планы по запуску прямого челночного хода ласточек. Между Петербургом и Гатчиной на электричке можно будет доехать за 30 минут», — говорит председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

А к 2022 году переедут и все остальные службы администрации губернатора, по соседству с которой предстоит работать районным властям.

«На сегодня, на период до 2022 года, сформирован инвестпакет — порядка 20 миллиардов. Эти средства придут в экономику. Это более 1500 новых рабочих мест, соответственно, это достойная зарплата», — говорит глава администрации МО Гатчинский Людмила Нещадим.

По сути, городу предстоит новая жизнь и на это, по оценкам экспертов — понадобится сотни миллиардов рублей. А окупится переезд не раньше, чем через 10-15 лет. Такой же срок понадобится и на полную реконструкцию центра. Впрочем, местные жители, никуда не торопятся, говорят ради своей столицы можно и подождать. Главное чтобы планы опять не остались на бумаге.