На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

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Татьяна Меркер
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Подобный инцидент уже случался три года назад, для его устранения астронавтам пришлось выходить в открытый космос.

На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

На американской части Международной космической станции (МКС) произошла утечка аммиака. Случившееся не угрожает экипажу станции, сообщает РИА Новости.

«Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год», — пояснил источник в ракетно-космической отрасли.

Утечку уже удалось устранить при помощи специального американского прибора. Такой же инцидент уже случался на американском сегменте в 2017 году, тогда его устранили астронавты, выйдя в открытый космос.

Снаружи МСК для отвода тепла от станции циркулирует жидкий аммиак. В больших количествах он может навредить здоровью человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета конкурента SpaceX рухнула после неудачного запуска.

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