На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

На американской части Международной космической станции (МКС) произошла утечка аммиака. Случившееся не угрожает экипажу станции, сообщает РИА Новости.

«Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год», — пояснил источник в ракетно-космической отрасли.

Утечку уже удалось устранить при помощи специального американского прибора. Такой же инцидент уже случался на американском сегменте в 2017 году, тогда его устранили астронавты, выйдя в открытый космос.

Снаружи МСК для отвода тепла от станции циркулирует жидкий аммиак. В больших количествах он может навредить здоровью человека.

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