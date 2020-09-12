Ярко взорвалась: ракета конкурента SpaceX рухнула после неудачного запуска

Оглушительным взрывом окончились испытания ракеты-носителя Rocket 3.1 американской компании Astra — прямого конкурента SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. Кадры с места событий публикуют в сети очевидцы.

Запуск нового изобретения, окончившийся неудачей, состоялся в субботу, 12 сентября, на острове Кадьяк (штат Аляска) с «Тихоокеанского космопорта». Спустя некоторое время после ЧП представители компании выложили пост в Twitter, где назвали возможную причину случившегося.

«На раннем этапе полета система навигации могла дать сбой, который привел к небольшому отклонению ракеты от заданной траектории. В связи с этим было решено в управляемом режиме отключить двигатели с помощью системы безопасности полета», — заявили разработчики.

Ранее в пресс-релизе на сайте Astra сообщалось, что достигнуть околоземной орбиты новая модель ракеты-носителя сможет примерно с третьей попытки.

«Мы не выполнили все поставленные цели, но получили опыт и собрали большое количество важных данных», — заключили сотрудники компании.

Ракета-носитель Rocket 3.1, разработанная в Astra, предназначена для вывода небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Ее длина составляет десять метров. Конструкторы и проектировщики изобретения утверждают, что его уникальность — в дешевизне и малых размерах, позволяющих снизить затраты на производство и транспортировку, а следовательно, повысить ее конкурентное преимущество на рынке.

Весной 2020 года неудачей окончился и запуск ракеты «3» компании Astra. Старт испытаний Rocket 3.1 переносился неоднократно. Причин тому было бесчисленное количество: от неблагоприятной погоды до проблем с заправкой ракеты топливом.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры запуска ракеты Ariane 5 из кабины самолета.