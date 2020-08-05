«Смотрела с ужасом»: «аптечный ревизорро» о свадьбе, где невеста упала в сухой лед

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Василий Заика
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По словам Екатерины Диденко, жених, уронивший возлюбленную, мог потерять сознание из-за углекислого газа.

«Смотрела с ужасом»: «аптечный ревизорро» о свадьбе, где невеста упала в сухой лед

Фото: Instagram @didenko.katerina

Печально известная после трагедии в сауне блогер Екатерина Диденко, она же — «аптечный ревизорро», прокомментировала свадьбу, на которой жених уронил невесту в сухой лед. Инцидент произошел на праздновании бракосочетания ее коллеги Ольги Ивановой-Нечаевой из Волгограда. Пользователям женщина знакома под ником «Акуна Матата».

Во время свадебного танца жених отважился поднять избранницу на руки, но не рассчитал силы и уронил невесту. В этот момент по полу расстилался эффектный белый дым, получаемый в результате реакции воды и сухого льда.

«Смотрела я эту свадьбу с ужасом в глазах. Танец жениха и невесты, легкий слой дыма из сухого льда. Они танцуют, а потом он ее роняет. Затем оба отказываются в слое дыма. Он поднимается и кричит: „Я перебухал!“. Его глаза выпучены. Такие же, как глаза Славы (один из погибших гостей на дне рождения Диденко — Прим.ред.), когда он выныривает из бассейна», — цитирует блогера сайт KP.RU.

Екатерина Диденко осмелилась предположить, что новоиспеченный муж действительно перебрал с горячительным. В то же время «аптечный ревизорро» допустила, что жених мог потерять сознание из-за высокой концентрации углекислого газа в закрытом помещении.

Позднее «главный герой» ролика рассказал в сети, что он и его супруга чувствуют себя нормально.

Екатерина Диденко подчеркнула, что на роковой вечеринке в честь ее дня рождения фатальными оказались буквально несколько минут. В дальнейшем концентрация углекислого газа в сауне, по ее словам, соответствовала норме.

Блогер посетовала, что ее трагическая история не послужила россиянам уроком. «Аптечный ревизорро» призвала пользователей миллион раз подумать, прежде чем использовать сухой лед на своих тусовках.

Трагедия с участием блогерши Екатерины Диденко, ее мужа Валентина и друзей произошла в конце февраля в одном из банных комплексов Москвы. В разгар вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Супруг и двое друзей Диденко нырнули в чашу, в результате чего погибли от отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что овдовевшая блогер Диденко предупредила об опасности коктейлей с сухим льдом.

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