Овдовевшая «королева сухого льда» Екатерина Диденко снова выходит замуж?

Блогерша Екатерина Диденко «прославилась» после трагедии, случившейся с ее мужем на вечеринке с сухим льдом 29 февраля 2020 года. После похорон вдова начала еще более активно вести профили в социальных сетях, продавать рекламу и светиться в шоу на федеральных каналах. Когда популярность начала постепенно угасать, девушка показала зрителям своего нового возлюбленного.

Парень появился у Диденко спустя пять месяцев после трагедии с супругом, за что девушку осудили хейтеры. В комментариях ее обвинили в распутстве и неискренности чувств по отношению к покойному мужу.

Instagram @didenko.katerina

После серии совместных фотографий с новым кавалером, появилась информация, что пара уже во всю готовится к свадьбе. Екатерина даже решила получить материальную выгоду от торжества, устроив так называемый праздничный гив — розыгрыш ценных призов и денег.

Представители Диденко уже разослали известным блогерам предложения проспонсировать гив, сообщает Starhit.ru. В письме обещалось, что Екатерина «откроет тайну новых отношений», что якобы принесет миллионные охваты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блогер Диденко рассказала о травле в детстве.