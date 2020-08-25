Овдовевшая «королева сухого льда» Екатерина Диденко снова выходит замуж?

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Татьяна Меркер
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Блогер, на дне рождения которой в феврале погиб супруг, решила заработать на событии порцию хайпа и денег.

Овдовевшая «королева сухого льда» Екатерина Диденко снова выходит замуж?

Фото: Instagram @didenko.katerina

Блогерша Екатерина Диденко «прославилась» после трагедии, случившейся с ее мужем на вечеринке с сухим льдом 29 февраля 2020 года. После похорон вдова начала еще более активно вести профили в социальных сетях, продавать рекламу и светиться в шоу на федеральных каналах. Когда популярность начала постепенно угасать, девушка показала зрителям своего нового возлюбленного.

Парень появился у Диденко спустя пять месяцев после трагедии с супругом, за что девушку осудили хейтеры. В комментариях ее обвинили в распутстве и неискренности чувств по отношению к покойному мужу.

Instagram @didenko.katerina

После серии совместных фотографий с новым кавалером, появилась информация, что пара уже во всю готовится к свадьбе. Екатерина даже решила получить материальную выгоду от торжества, устроив так называемый праздничный гив — розыгрыш ценных призов и денег.

Представители Диденко уже разослали известным блогерам предложения проспонсировать гив, сообщает Starhit.ru. В письме обещалось, что Екатерина «откроет тайну новых отношений», что якобы принесет миллионные охваты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блогер Диденко рассказала о травле в детстве.

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