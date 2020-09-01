Скандально известная блогер Диденко рассталась с обманувшим ее возлюбленным

Известная по трагической вечеринке с сухим льдом блогер Екатерина Диденко рассталась с обманувшим ее возлюбленным. На своей странице в Instagram «аптечный ревизорро» рассказала подписчикам все подробности их отношений.

29-летняя женщина призналась, что молодой человек по имени Юрий вышел с ней на связь вскоре после гибели мужа и предложил купить у него песню. После того как потенциальный кавалер пообещал научить Екатерину Диденко вокалу, между ними завязалось общение. Блогер отмечает, что в тот момент ей было ужасно одиноко, а молодой человек якобы окружил ее теплом, сочувствием и заботой.

Когда девушка привыкла к ухажеру и начала испытывать к нему чувства, парень неожиданно пропал.

«Я привыкала к нему. Потом он пропал, ссылаясь на то, что, если я не буду рассказывать о нем подписчикам, мы не сможем общаться. Мне было больно терять его, и я согласилась. Мы начали снимать вместе видео, иногда это был очень странный контент, который мне не казался правильным, но он убеждал, что так нужно», — признается «аптечный ревизорро».

Instagram @didenko.katerina

Екатерина Диденко подчеркнула, что ее тянуло к новому возлюбленному, а он, в свою очередь, отстранялся и «позволял» девушке быть рядом только в обмен на совместные публикации. Только сейчас блогер поняла, что стала жертвой хладнокровных манипуляций.

«Тогда я не видела ничего и никого не хотела слушать. Я платила за него везде! Помогала развивать блог! Купила песню, которая мне не нужна за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс!» — написала Екатерина Диденко.

«Королева сухого льда» счастлива от того, что к ней вовремя пришло понимание ситуации и она не позволила «развести себя» на брак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Диденко оправдалась за новую любовь через пять месяцев после гибели мужа.