Под Калининградом завершился этап разминирования немецкой баржи

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Операцию сворачивают из-за наступления холодов. Она возобновится уже весной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekasov; 5-tv.ru

В Калинградской области завершился очередной этап разминирования немецкой баржи, перевозившей снаряды. Судно затонуло во время Великой отечественной войны в полутора километрах от берега.

Водолазы уже достали более семи тысяч боеприпасов, еще столько же находятся на дне Балтийского моря. Очередной этап разминирования стал завершающим в этом году. Операцию сворачивают из-за наступления холодов. Она возобновится уже весной.

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