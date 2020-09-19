Под Калининградом завершился этап разминирования немецкой баржи
Операцию сворачивают из-за наступления холодов. Она возобновится уже весной.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekasov; 5-tv.ru
В Калинградской области завершился очередной этап разминирования немецкой баржи, перевозившей снаряды. Судно затонуло во время Великой отечественной войны в полутора километрах от берега.
Водолазы уже достали более семи тысяч боеприпасов, еще столько же находятся на дне Балтийского моря. Очередной этап разминирования стал завершающим в этом году. Операцию сворачивают из-за наступления холодов. Она возобновится уже весной.
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