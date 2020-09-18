Музею-бункеру под Смольным добавят еще один подземный уровень
Историческую экспозицию, посвященную управлению Ленинградом во время блокады, расширят и сделают более доступной для посещения.
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Фото, видео: Пресс-служба администрации Петербурга; 5-tv.ru
Самый секретный объект времен блокадного Ленинграда скоро превратится в целую многоэтажку под землей: «Бункер Жданова» в музее «Смольный» готовится к масштабному расширению и прирастет еще одним уровнем — снизу.
Объект поистине уникальный — именно здесь высшее командование принимало решения о действиях на Ленинградском фронте. Обстановка не просто аутентичная — она подлинная, вплоть до мельчайших деталей. Подходы к бункеру спрятали так умело, что врагу заметить объект с воздуха было просто невозможно.
Журналистов в секретное бомбоубежище пускают нечасто. Полине Панасицкой одной из немногих удалось там побывать.
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