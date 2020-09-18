Музею-бункеру под Смольным добавят еще один подземный уровень

Самый секретный объект времен блокадного Ленинграда скоро превратится в целую многоэтажку под землей: «Бункер Жданова» в музее «Смольный» готовится к масштабному расширению и прирастет еще одним уровнем — снизу.

Объект поистине уникальный — именно здесь высшее командование принимало решения о действиях на Ленинградском фронте. Обстановка не просто аутентичная — она подлинная, вплоть до мельчайших деталей. Подходы к бункеру спрятали так умело, что врагу заметить объект с воздуха было просто невозможно.

Журналистов в секретное бомбоубежище пускают нечасто. Полине Панасицкой одной из немногих удалось там побывать.