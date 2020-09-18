Полиция поймала телефонного мошенника, выманившего 50 тысяч рублей у Запашного

Полиции задержала телефонных мошенников, которые «развели» на 50 тысяч рублей дрессировщика Эдгара Запашного. Народный артист РФ был не единственной жертвой их махинаций, сообщил со ссылкой на источники в полиции ТАСС.

В апреле трое преступников через популярный мессенджер обратились к дрессировщику Эдгару Запашному якобы от лица его знакомого, бойца UFC Алексея Олейника. Они убедили его перевести сумму в 50 тысяч рублей. Позже при разговоре с другом, проживающим в США, Запашный узнал, что тот не имеет к этому никакого отношения.

Полиция установила несколько десятков таких случаев. Общая сумма предварительного ущерба составляет порядка 4,5 миллионов рублей. Это подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники Московского уголовного розыска задержали троих мужчин на территории Санкт-Петербурга и Владикавказа, — сказала она. — Фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 подобных деяний».

Аферисты применяли одинаковые методы. В мессенджерах создавали профили-двойники с фотографиями известных спортсменов и представителей шоу-бизнеса на аватарках. Затем писали популярным артистам и просили одолжить им от 50 до 550 тысяч рублей, обещая быстро вернуть долг.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В домах подозреваемых провели обыск, нашли банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся для обмана пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал про новый вид телефонного мошенничества в России.