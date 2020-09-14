Под видом банка: в России появился новый вид мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали «Известиям» представители крупнейших банков, телефонные вымогатели уже не ограничиваются звонками якобы из службы безопасности банка.

Сообщая о попытке кражи денег с карты, злоумышленники направляют своей жертве копию письма с логотипом банка и номером счета. Мошенники уверяют, он безопасен и именно на него необходимо перевести все деньги для сохранности. Подобные сценарии обмана уже зафиксированы в нескольких крупных финансовых учреждениях России. Полицейские проводят расследование.