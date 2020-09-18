«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

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Валентин Черников
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Актриса призвала помочь коллеге Евгению Леонову-Гладышеву, который нуждается в реабилитации после черепно-мозговой травмы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instaram @lizavetabo

Актриса Елизавета Боярская обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой помочь своему коллеге, народному артисту Евгению Леонову-Гладышеву. Звезду экрана помнят и любят по ролям Васи Векшина в фильме «Место встречи изменить нельзя», молодого Алексея Устюжанина в «Сибириаде», пластического хирурга Александра Цветова в романтической комедии «Не хочу жениться!». Но поистине всенародную любовь принес ему персонаж майора Шишкина в телесериале «Убойная сила», которого зрители из-за его коронной фразы прозвали «Едрен батон».

Несчастный случай — падение на улице — лишил Леонова-Гладышева возможности сниматься в кино. Актер работает над восстановлением речи и стремится вернуться в профессию. Но медицинские процедуры обходятся недешево. Помочь собрать нужную сумму вызвалась «дочь Д’Артаньяна».

Instaram @lizavetabo

«Дорогие коллеги, артисты, кинематографисты, в 2018 году Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой длительное расстройство здоровья и инвалидность. Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс — это большой шаг вперед. Стоимость одного курса реабилитации — 250 тысяч, а их нужно проходить три раза год», — рассказала Боярская и оставила контакты супруги народного артиста Елены Скрипкиной для перевода денег.

Как выяснилось, зрители, хорошо знакомые с работами актера, узнали о его несчастье только благодаря посту Елизаветы. В комментариях многие пожелали Леонову-Гладышеву скорейшего выздоровление и сообщили, что уже перевели средства на указанный номер банковской карты.

«Спасибо вам, Лизонька! А мы, зрители, ведь и не знали. Вот, что значит — скромный человек»;

«Боже мой, как же жалко! Такой артист!

«Замечательный актер️. Здоровья ему. Молимся за него», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что как сложились судьбы актеров «Убойной силы».

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