Пропавшего мужчину родственники пытаются отыскать в заваленной под потолок мусором квартире

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Шокирующая картина открылась перед сотрудниками экстренных служб в одной из многоэтажек Петербурга.

Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru

В заваленной мусором двушке на юге Петербурга продолжается необычная поисковая операция — родственники пытаются откопать в груде отходов различной степени давности тело мужчины. Достоверных сведений о том, что в квартире может быть труп — нет, но хозяин квартиры не выходил на связь со своими близкими уже довольно давно.

История началась два дня назад, когда спасатели и полицейские пришли на квартиру к женщине, не вышедшей на работу. Попав внутрь очевидцы пришли в ужас — жилище до потолка завалено мусором. 

Спасатели не исключают, что она также может находиться дома, но чтобы это проверить, придется пробраться сквозь тонны мусора. Пока это сделать не удается. К этому часу сотрудники МЧС и коммунальных служб смогли расчистить только прихожую в квартире.

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