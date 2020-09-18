Пресечена деятельность преступников, реализовавших билеты в театры на один миллиард рублей

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Марина Неруцких
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Противоправной деятельностью занимались более 50 человек.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; СК РФ

В России пресечена деятельность преступной группы, продававшей в разных регионах страны билеты по завышенной стоимости на спортивные и культурные мероприятия. По данным следствия за период с 2018 по 2020 годы злоумышленники реализовали билеты на сумму более одного миллиарда рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 180 УК РФ по факту незаконной реализации через интернет билетов по завышенной стоимости на мероприятия, проводимые Мариинским театром. При этом на продажу отсутствовало разрешение правообладателя, а в доменном имени сайта, созданного продавцом, использовался товарный знак Мариинского театра и сайтов-„двойников“ », — сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие установило, что в преступную деятельность было вовлечено более 50 человек. В группу входили IT-специалисты, работники колл-центров, менеджеры по рекламе и многие другие. Билеты продавались через колл-центры в Москве и Владимире.

Преступники создали свыше 300 сайтов-«двойников» ведущих российских учреждений культуры и спортивных организаций, таких как: сайты Большого и Мариинского театров, МХТ имени А. П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и многих других. Вырученные от реализации средства направлялись на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивались и распределялись между членами преступной группы.

В рамках уголовного дела в ходе обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России у членов преступного сообщества были изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и незаконно полученные денежные средства.

В настоящее время работа сайтов, незаконно торговавших билетами, прекращена. Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России проводится сбор доказательств о причастности лиц к совершению данного преступления.

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