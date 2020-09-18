«Начался отек»: звезда «Ворониных» срочно покинула съемки из-за нестерпимой боли
Актриса Екатерина Волкова прервала работу над телесериалом после резкого ухудшения самочувствия.
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Фото, видео: Instagram @volkovawolka
Внезапный недуг вынудил Екатерину Волкову в экстренном порядке оставить съемки телесериала «Скорая помощь». Об этом актриса с сожалением сообщила поклонникам в Instagram.
«Когда болеешь, ничего тебя не радует. Вообще, здоровье человека, на мой взгляд, самое важное в жизни, первый пункт, так сказать. Позавчера у меня разболелся зуб. Уже на съемках начался отек. Поехала к врачу. Сделали снимок, а там в десне оказался осколок зуба, с которым я ходила лет десять. Вот, видимо, простыла и результат — воспаление. Разрезали, удалили», — рассказала Волкова.
По словам звезды «Ворониных», ее особенно тяготит вынужденная отмена рабочей смены и невозможность увидеться с коллегами по проекту. «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли снимается с 2018 года. За это время актеры сериала сдружились и с удовольствием сотрудничают на площадке.
«Простите за мое нытье, меня сейчас некому пожалеть — поэтому пишу вам. Конечно, все будет хорошо, все пройдет», — обратилась к подписчикам Екатерина.
Автор поста добавила к записи снимок в домашнем халате, на котором прикладывает руку к отекшей щеке. Преданные фолловеры поддержали девушку в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Ворониных» выложила последнее видео с Клюевым со съемок ситкома.
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