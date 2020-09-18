«Сложный вопрос»: продюсер объяснила странности с беременностью Шульженко

Продюсер Олеся Сазыкина прокомментировала для 5-tv.ru нестыковки в истории о предполагаемом романе стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко и начинающей актрисы Анастасии Шульженко. Больше всего вопросов вызывает внезапное исчезновение беременности от Тарзана, о которой та рассказывала.

«Тут сложный вопрос, — ответила Сазыкина. — Мы не врачи, не медики, бывает такое, что сначала тест показывает беременность, потом нет. Может, у нее была внематочная беременность или замершая беременность».

Продюсер также полагает, что высказывать мнение о беременности может только врач-гинеколог, а не мужчины-ведущие ради повышения рейтингов своих программ. Сазыкина появились вместе с Шульженко на шоу «На самом деле» и «Пусть говорят».

«Ни один мужчина не имел права что-то высказывать. Вы же понимаете, все каналы борются за рейтинги!» — сказала она.

Продюсер, в прошлом работавшая с группами «Иванушки International» и «Блестящие», не в восторге от поведения Тарзана. Она осудила его поступок и то, что он привел другую женщину в дом, где живет с женой Наташей Королевой.

«Говорить про связи — у них были связи. Видно, когда мужик ведет себя так, начинает оскорблять, значит, было. Если бы промолчал… — заметила она. — Если бы он был настоящим мужиком, он никогда бы не спал с женщиной любой, с проституткой или любовницей, в собственной квартире».

Скандал с участием Тарзана случился несколько дней назад. В итоге стриптизер подтвердил факт измены, но опроверг возможность беременности от него. Позже и адвокат Анастасии Шульженко сообщила, что девушка уже не вынашивает ребенка. В чем была причина, не раскрыли, но юрист подтвердил, что роман имел место. Сам Тарзан заверял, что все случилось только один раз.

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