Муж Наташи Королевой подтвердил, что изменял своей жене. Сергей «Тарзан» Глушко выложил у себя на странице в Instagram откровенное видео. В нем он подтвердил факт физической связи с другой женщиной.

«Не судите, да не судимы будете», — подписал он пост, имевший эффект разорвавшейся бомбы.

Несколько дней назад появились слухи о возможном прелюбодеянии со стороны Тарзана. Певица Наташа Королева сообщила в полицию о краже драгоценностей и валюты в ее отсутствие, когда дома был только супруг и его гости женского пола.

А уже 13 сентября вскрылась переписка Глушко с юной девушкой по имени Анастасия, утверждавшей, что она беременна от него. Тогда Королева в поддержку мужа даже пригрозила всем хейтерам полицией за распространение слухов.

Но в своем видео Тарзан прямо говорит — изменял.

«Я хочу официально объявить. Произошел инцидент, я изменил своей жене. Я говорю это, потому что не буду вторым Михаилом Ефремовым. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь!» — эмоционально заявил он на камеру.

Вместо извинений перед женой Тарзан стал оправдывать свой поступок женским коварством.

«Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%, — сказал он подписчикам. — Меня развели, я повелся, без всякой любви, это сделано было намеренно».

Instagram @tarzan___official

Глушко заявил, что две женщины одурманили его некими «веществами». Он впал в состояние «полного неадеквата» и вступил в половую связь с одной из них. Они сняли это на видео, но не для шантажа самой звезды, а для хайпа.

«Им не нужны деньги. Я себя не обеляю, но за то, что вы сделали <…>, вы будете отвечать по закону!» — пригрозил он своим противницам.

Также Тарзан подтвердил факт кражи и заявил, что ни о какой беременности от него речи идти не может. Даже в полубессознательном состоянии он «обо всем позаботился». В то же время накануне одна из девушек, что были в тот вечер в квартире звездной пары, 23-летняя Анастасия Шульженко тоже решилась на официальное заявление. В нем она рассказала не только о факте интимных отношений с мужем Наташи Королевой, но и заявила о страхе, что из-за ревности ее могут привлечь к уголовной ответственности. Она переживает, что в отношении нее могут быть созданы «искусственные доказательства». Девушка подчеркнула, что не брала никаких ювелирных украшений, а на фоне произошедшего полагает, что у звездной пары хватит связей, чтобы засадить ее в тюрьму.

Возвращаясь к исповеди Тарзана, тот в процессе эмоционального признания несколько раз восхищался своей женой.

«Любовь у меня одна, женщина, данная мне Богом! Вы ногтя моей супруги не стоите», — гордо заявил он.

Напоследок Тарзан попросил всех мужчин остерегаться шайки подобных мошенниц и пригрозил им судом земным и небесным.

К слову, если артист рассчитывал на поддержку пользователей сети, то он просчитался. Большинство осудили его поступок и выложенное видео.

«Говорить, что ты настоящий мужик, и оправдывать этим свои измены? Серьезно?»;

«Как же мне жалко Наташу. Измена мужа, да и весь мир об этом знает…»;

«Облажался и грязью еще поливаешь? Убогий, еще Бога прилетаешь. Так мерзко. Может, у Наташи хватит ума бросить тебя»;

«Видимо, не раз устраивал оргии, пока Наташа колесила с концертами по стране», — возмутились они в комментариях.

Тарзан и Наташа Королева поженились в 2003 году. Их общему сыну Архипу недавно исполнилось 18 лет. Юноша пошел по стопам матери и начал делать музыкальную карьеру под псевдонимом Грек.

В том, причастны ли знакомые Сергея Глушко к краже дорогих ювелирных украшений и денег из квартиры звездной пары установит следствие и суд, а пока, как ранее 5-tv.ru писал, Наташа Королева простила мужа, несмотря ни на что.