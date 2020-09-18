Жена Петросяна рассказала, почему не воспользовалась услугами суррогатной матери

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Анастасия Шадская
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Мать маленького наследника Петросяна ответила на самый животрепещущий вопрос пользователей сети.

Жена Петросяна рассказала, почему не воспользовалась услугами суррогатной матери

Фото: Instagram @bruhunova

Молодая мать Татьяна Брухунова рассказала, почему рожала сама без помощи суррогатной матери. Юморист Евгений Петросян еще 16 сентября подтвердил, что во второй раз стал отцом (старшей дочери шоумена Викторине 51 год — Прим. ред.). Но вопросы на него и мать малыша продолжают сыпаться до сих пор.

В комментариях под одним из последних постов на личной странице в Instagram Брухунова, наконец, немного утолила любопытство своих подписчиков.

«А вы не нанимали суррогатную маму? Вроде у вас всегда активная светская жизнь была», — спросила одна из поклонниц.

«Вопрос, конечно, чудовищно бестактный. Вы правда считаете нормой спрашивать такое? Это же „ни в какие ворота не лезет“, — возмущенно отреагировала Брухунова. — Но отвечу вам. Чтобы воспользоваться суррогатным материнством, нужно иметь диагноз врачебной комиссии, которая постановит, что данный диагноз не позволяет пройти беременность и роды. Мне 31 год, у меня нет проблем со здоровьем».

Впрочем, это не совсем так. Женщина в прошлом перенесла операцию на венах. Ситуация была тяжелой, так что многие пользователи сети полагали, что беременность под запретом.

«Почему все говорили, что от суррогатной матери? И ребенок появился несколько месяцев назад», — вновь обратились к ней с вопросом.

«Потому что люди, которые пишут такое, живут без мозгов и морали», — резко отреагировала возлюбленная Петросяна.

В штыки встретила она и предложение показать фото с животом времен беременности. Многие попросили ее сделать это, чтобы доказать всем, что она рожала сама.

«А фото с животом будут?»

«А может, лучше без трусов? — едко ответила Брухунова. — Поймите вы уже наконец: я не артистка! Я не хочу, чтобы мою личную жизнь обсуждали. Одежда, еда и прочее — пожалуйста, но не семью и уж, тем более, физиологию».

Instagram @bruhunova

Ранее 5-tv.ru показывал первое фото Евгения Петросяна с сыном. Поклонники юмориста давно считали, что Петросян женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в начале года друзья знаменитого сатирика поздравили его с рождением ребенка. Фанатов также волновал вопрос, кто родил наследника юмористу. Ходили слухи, что малыша звездной паре родила суррогатная мать и произошло это в Дубае в марте 2020 года.

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