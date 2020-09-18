«Весь срок в компрессионных чулках»: Брухунова поделилась деталями беременности

Молодая мать Татьяна Брухунова ответила на некоторые вопросы о своей беременности на личной странице в Instagram. Фанаты буквально набросились на нее с комментариями после сообщений 16 сентября о том, что она все же родила юмористу Евгению Петросяну сына.

«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком», — написала Татьяна у себя на странице.

Женщина поблагодарила всех, кто не задавал ей вопросов о возможном нахождении в «интересном положении», не комментировал изменения в фигуре и внешнем виде. До этого она рассказывала о том, как ей удалось все скрывать от вездесущих папарацци, теперь выложила некоторые подробности о протекании своей беременности.

Instagram @bruhunova

Первым делом последовал ответ на самый популярный у всех женщин вопрос.

«Как вам удалось не набрать вес?» — спросила одна из подписчиц.

«Лишний вес ушел быстро. Скрыть помог карантин. На последних сроках меня никто не видел», — просветила ее Брухунова.

Известно, что в прошлом девушка перенесла сложную операцию на ногах из-за проблем с венами. Несмотря на молодой возраст, ее ситуация была непростой, врачи даже запрещали ей рожать.

«Простите за нескромный вопрос, как сказалось на ногах? Были ли отеки? Это моя проблема тоже, удаление вены ждет меня», — разволновалась одна из ее поклонниц.

«Весь срок в компрессионных чулках», — ответила Татьяна.

Кроме того, мать маленького наследника Петросяна рассказала, как в семье называют малыша Вагана.

«Вагаша», — призналась Брухунова.

Ранее 5-tv.ru показывал первое фото Евгения Петросяна с сыном. Позже он отметил, что родила ему ребенка «жена». Поклонники юмориста давно считали, что Петросян женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в начале года друзья знаменитого сатирика поздравили его с рождением ребенка. Фанатов также волновал вопрос, кто родил наследника юмористу. Ходили слухи, что малыш у звездной пары появился от суррогатной матери и произошло это в Дубае.