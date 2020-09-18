«Это чересчур»: Пригожин указал на ошибки Тарзана в скандальной истории с изменой

Сложную ситуацию вокруг измены Сергея «Тарзана» Глушко супруге Наташе Королевой прокомментировал знакомый семейной пары Иосиф Пригожин. Музыкальный продюсер отметил, что знаменитый стриптизер допустил несколько ошибок во время и после тайной связи, которая его же усилиями стала явной.

Как писал 5-tv.ru, на прошлой неделе Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По словам певицы, хищение произошло месяцем ранее, когда она была в отпуске. Королева уверяет, что за время ее отсутствия дома к мужу приходили две дамы, которые после секса с ним пошли на воровство. Имя одной из подозреваемых позже стало известно — речь о 28-летней актрисе Анастасии Шульженко.

Вскоре после назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что коварные злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали. При этом Глушко объявил, что не собирается ничего отрицать и сваливать вину на других, чтобы не стать «вторым Михаилом Ефремовым». Спустя сутки «мужик на 200%», как назвал он себя, удалил запись с признанием.

«Обстоятельства, в которых оказался этот парень (Тарзан — Прим.ред), — он сам в них попал. Зачем надо было (любовницу — Прим.ред.) домой водить? Ну, вступил бы (в сексуальный контакт — Прим.ред) где-нибудь на стороне, но не дома», — цитирует Пригожина ФАН.

Второй прокол стриптизера, по мнению продюсера, в том, что он переборщил с откровенностью. Как считает муж певицы Валерии, в его «обращении к нации» не было необходимости.

«Непонятна его исповедь. Мне кажется, это чересчур. Да, он признал, что Наташа у него — королева, а не просто Королева. Это, конечно, здорово, но я все равно не понимаю, зачем. Если бы он не выступил, я бы думал, что это слухи. До того, как он стал оправдываться, меня эта история не интересовала, а теперь к этому скандалу привлечено всеобщее внимание», — констатировал Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан записал новое видеообращение к подписчикам.